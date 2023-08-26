Випали із графіку, – Буданов про свої слова щодо заходу в Крим до весни 2023-го

У жовтні 2022 року Кирило Буданов прогнозував, що до кінця весни 2023 року ЗСУ зайдуть до Криму. Він пояснив, що ситуація на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися торік.

Про це керівник Головного управління розвідки заявив в інтерв'ю. Разом з тим, він наголосив, що Сили оборони продовжують рухатися до мети.

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Події розвиваються повільніше

Журналістка в інтерв'ю нагадала Буданову прогноз, який він давав восени 2022 року. Тоді голова розвідки заявляв, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року, а бойові дії на території України повинні закінчитися до кінця літа 2023 року. Відповідаючи на це питання, Буданов заявив, що події на фронті розвиваються повільніше, ніж планувалося.

Випали з графіку, якщо ви на це натякаєте. Так, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мали б бути за усіма розрахунками. Але маємо, що маємо,

– сказав Буданов.

Разом з тим, він наголосив, що Україна впевнено рухається вперед і "це абсолютно публічна інформація". Буданов також підкреслив, що нині події у Криму й той рівень бойових дій, який відбувається на території півострова, неможливо порівняти з 2022 роком, а тим паче – з 2014.

"Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося б, повільніше, ніж розраховували, але йдемо", – заявив голова розвідки.

Він також пояснив, чому його прогноз виявився хибним. За словами Буданова, прогноз базується на фактах і цифрах, на перебігу подій, на прогнозах по показниках економіки, по військових, але є реальність, яка є на полі бою. Голова розвідки наголосив, що реальність на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися на той момент. Тому прогноз щодо того, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року тепер відстає від графіка.

Буданов про останні вибухи на Кримському мосту

На Кримському мосту 12 серпня пролунали вибухи, а згодом – з'явилася "спеціальна димова завіса". Як пояснив Буданов, український засіб мав уразити певні цілі, але зенітні ракети збили його з курсу й вибухи пролунали біля переправи.

"Я вам хочу прямо сказати, що там була інша ціль. Але чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу. Не значно. Вони вірять, що це йшло в міст. В принципі, хай вірять. Тут вже нічого такого немає. Бо це минула історія", – заявив Буданов.

У всій цій ситуації Буданов вважає, що росіяни самі себе покарали. Адже коли біля мосту з'явилося густе задимлення, то люди почали сіяти паніку.