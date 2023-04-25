Буданов розповів, чи існує загроза повторного наступу з Білорусі

Росія продовжує використовувати Білорусь для військової агресії проти України. Керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, яким чином окупанти використовують білоруську територію.

У першу чергу Буданов наголосив, що станом на зараз жодних загроз повторного наступу з території Білорусі – немає. Глава ГУР МО нагадав, що неодноразово заявляв про те, що інформація про загрозу з Білорусі – перебільшена.

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Для чого Росії потрібна територія Білорусі

"Ви знаєте, я був такий радий, що мені вже десь пів року ніхто це питання не ставив. Бо кожного разу, коли піднімався градус суспільної напруги, до мене всі бігли і казали: "Завтра білоруси атакують, що робити?" Я усім казав: "Ні, вони не атакують". Мені відповідали: "Ні, ви нічого не розумієте". І так було кожного разу. І тут ви знову про це. Ні, станом на зараз жодних загроз з того напрямку не існує", – сказав Буданов.

Глава розвідки підтвердив, що Росії потрібна територія Білорусі для підготовки своїх мобілізованих. Крім того, Кремль використовує білоруську територію для політичного тиску.

Виключно. І для певного політичного тиску на західні країни і так далі. А з військової точки зору це полігон. Оскільки російські полігони не дозволяють ту кількість військ, що є, одночасно тренувати,

– сказав він.

Зеленський теж заявив, що загрози з Білорусі – немає

Президент Володимир Зеленський заявив, що, відповідно до наявних у нього даних, загроз атаки з боку Білорусі на сьогодні немає. Відповідну заяву Зеленський зробив на спільній пресконференції з прем'єркою Естонії Каєю Каллас.

"Я вважаю, що на сьогодні, саме на сьогодні, згідно з усіма даними, які я маю, загрози в цьому напрямку (з боку Білорусі – 24 Канал) немає", – заявив Зеленський.

Він також розповів, що під час засідань Ставки верховного головнокомандувача періодично розглядаються питання оборони в регіонах. Водночас детальному розголосу вони не підлягають.

"У рамках засідань Ставки розглядаються питання оборони в регіонах. Це дуже важливо для нас. Ми публічно не дуже комунікуємо з цього приводу, тому що я вважаю, що ми не повинні готувати нашого ворога, де б і на території якої б держави він не був", – резюмував Зеленський.