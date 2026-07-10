"Усі моляться за Україну": Буданов розповів про особливу літургію в Києво-Печерській лаврі

10 липня у Києво-Печерській лаврі святкують 975-річчя з дня заснування обителі. Кирило Буданов взяв участь в урочистостях.

У коментарі журналістам глава Офісу президента пояснив особливість цієї літургії, передає 24 Канал.

Дивіться також Кабмін обрав місце для створення українського Пантеону

Що відбувається у Києво-Печерській Лаврі?

За словами Буданова, сьогодні у Лаврі усі моляться за Україну, за президента, за народ. На думку чиновника, українці вистоять у війні проти агресора, оскільки є обраним Богом народом.

Найбільша православна святиня – тут, у Києві. Вона стоїть уже понад тисячу років і переживе нас усіх. Українці – Богом обраний народ, тому ми вистоїмо. Саме звідси пішло все православ'я, і ніхто не зможе цього змінити, як би не намагався,

– наголосив чиновник.

Буданов розповів про богослужіння у Лаврі 10 липня: дивіться відео

Нагадаємо, що 15 червня Росія атакувала Лавру дроном. Найбільше постраждала верхівка Успенського собору. Безпілотник, який вдарив по собору, мав запалювальну суміш. Це був цілеспрямований удар з метою знищити святиню.

За даними гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", збитки уже перевищують 500 мільйонів гривень.

До слова, 28 червня Володимир Зеленський урочисто відкрив погруддя Івану Мазепі на території святині. Тоді президент заявив про відновлення історичної справедливості і анонсував пам'ятник гетьману у центрі Києва.