Буданов розповів про "перехідний період" у роботі із Зеленським і описав їхні нинішні стосунки

Очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, як складаються його стосунки із президентом Володимиром Зеленським. Він зізнався, що спочатку був певний "перехідний період".

Про це глава ОП розповів під час інтерв'ю для РБК-Україна.

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Як Буданов охарактеризував свої стосунки із Зеленським?

Передусім генерал-лейтенант окреслив ту парадигму стосунків, які складаються між ним і президентом.

"Я в будь-якому разі є його підлеглим, тому в мене з цим як мінімум нема проблем, зважаючи на те, що я все ж таки військова людина", – сказав він.

При цьому Буданов уточнив, що спілкуються вони виключно по робочих питаннях, адже на будь-що інше, за його словами, часу просто немає.

Раніше ж була інформація від джерел про певну напругу в стосунках між Зеленським і Будановим. Проте вони мали серйозну розмову, після чого ситуація покращилася.

Керівник ОП цю теорію прямо не підтвердив, проте розповів, чому на початку співпраці комунікація була дійсно непроста. Він пояснив, що має власну вибудувану модель роботи й керування, яка, вочевидь, подекуди відрізняється від бачення Зеленського.

Це трансферний, перехідний період. Це абсолютно нормально,

– підкреслив Буданов.

Він також погодився на уточнення, що цей етап був певною "притиркою", який проходить кожен колектив. Так, керівник ОП погодився, що вони таки "притерлися" з президентом.

Нагадаємо, що у квітні Кирило Буданов заперечував версію про те, що його призначення на посаду глави Офісу президента було пов'язане з побоюваннями Володимира Зеленського щодо можливої конкуренції. Він наголосив, що готовий відкрито висловлювати незгоду з главою держави, якщо має аргументовану позицію.

Як проходить робочий день Буданова?

Очільник Офісу зізнався, що здебільшого все відбувається доволі індивідуально, тож описати типовий день доволі складно.

Проте загалом перші зустрічі він починає проводити з 8-ї ранку. На запитання про те, як завершується його робочий день, Буданов відповів коротко й неоднозначно: "Як завершується".