Чому Буданов називає свою канарку Людмилу "детектором", і яке особливе завдання у кота Гюнтера

У приймальні очільника Головного управління розвідки України влаштовано справжній "живий куток". Там мешкають кіт Гюнтер, канарка Людмила та старожил, жаба на ім'я Петро.

За словами Кирила Буданова, кожна із тваринок має своє особливе значення.

Дивіться також Буданов сказав, чи є загроза російського наступу на країни Балтії, поки триває війна в Україні

Малі друзі Буданова

Так, у кабінеті очільника розвідки гуляє кіт Гюнтер Другий. З його попередником – Гюнтером Першим – сталася біда. Він потрапив у ДТП просто на території ГУР. Гюнтер Другий – це його прямий нащадок. Він також виконує спецзавдання.

Кототерапія, зазначає Буданов, рятуває його відвідувачів, а це військові і політики теж.

Люди дуже часто приходять сюди з важким серцем. Вони сидять накручені. Поки вони очікують на прийом, до них підходить кіт, і половина проблем зникає.

Крім кота, у Буданова мешкає канарка Людмила. Її військовий називає своїм "детектором". Канарки, каже він, максимально реагують на отруйні речовини, краще ніж будь-які прилади.

Найвідоміший носій секретів ГУР – жабеня Петро. Йому вже 17 років. "Він пенсіонер почесний. При середньому віці 5-7 років - це дуже багато", – зауважив генерал.

До слова, Кирило Буданов заявив, що над знищенням Кримського моста ведеться робота. І це може статися вже цього року.