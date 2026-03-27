Відповідні результати отримали після опитування Центру соціологічних та маркетингових досліджень SOCIS, яке провели у березні 2026 року.

Що показало опитування?

Згідно з результатами, якби вибори відбулися найближчої неділі, за Буданова готові проголосувати 10,5% респондентів. У моделюванні голосування серед тих, хто визначився і має намір брати участь у виборах, його підтримка становить 13,7%.

Лідером рейтингу залишається чинний президент Володимир Зеленський – 22,6% (у моделюванні – 29,3%). Друге місце посідає ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний – 19,3% (у моделюванні – 25%). Далі йдуть Петро Порошенко – 5,7%, Ігор Терехов – 3,4%, Дмитро Разумков – 3,3%, Андрій Білецький – 3,1%, Юлія Тимошенко – 2,2%, Сергій Притула – 1,2%, Віталій Кім – 1,1%, Віталій Кличко – 0,6%, Олександр Вілкул – 0,5%.



Результати опитування

У питанні "другого вибору" Кирило Буданов показав найвищий результат – 22,7% респондентів готові підтримати його, якщо їхній основний кандидат не братиме участі у виборах. Для порівняння, Залужний отримав 17,5%, Зеленський – 6,3%, Порошенко – 4,9%.

Опитування проводилося методом особистих інтерв’ю. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення України, крім тимчасово окупованих територій. Статистична похибка вибірки складає приблизно 2,5%.