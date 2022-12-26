Перлина, яка давно чекає на українських туристів: куди Буданов радить їхати на море у 2023

Україна поверне всі свої території у межах визнаних кордонів 1991 року. Звільнення Криму не є далекою перспективою.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. На запитання журналістів про те, куди саме варто їхати на відпочинок влітку 2023 року, він відповів, що у Крим.

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"Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів", – сказав головний розвідник.

Як звільнятимуть Крим

Буданов заперечив те, що Крим звільнятимуть лише дипломатичним шляхом, оскільки військовий може розлютити Путіна. За його словами, коли хтось не погоджується із кордонами 1991 року, то це заперечення світопорядку, який існує з часів закінчення Другої світової війни.

Крим повернуть комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, – заявив Буданов.

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