Це ненормально, – Буданов прокоментував події у Петропавлівській Борщагівці

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував ситуацію, що склалася навколо будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Він назвав її "ненормальною".

Про це Буданов заявив у коментарі 24 Каналу.

Що Буданов сказав про сутички у Петропавлівській Борщагівці?

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що події біля будинку нагадують класичну вуличну акцію.

Відбувається класична вулична акція. Це те, чого не має бути. По-перше, не дають доправити до лікарні людей, яким потрібна допомога. По-друге, в принципі, це все ненормально,

– сказав Буданов у коментарі 24 Каналу.

Журналістка також запитала Буданова, скільки людей перебували всередині будівлі. Раніше звучали повідомлення про 25 – 30 осіб, однак керівник ОП назвав іншу цифру – до 14 людей.

Щодо того, чи законно військовослужбовці перебували в будинку, Буданов зазначив, що це має з'ясувати слідство. За його словами, на місці працюють Державне бюро розслідувань і прокуратура.

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині спалахнув скандал через ситуацію з військовослужбовцями Нацгвардії, які перебували у приватному будинку. У мережі поширювали повідомлення про незаконне утримання десятків людей, катування та загиблих, однак поліція спростувала інформацію про 40 заручників і смерть людей.

Конфлікт загострився після того, як медиків приватної швидкої не пустили до будівлі, де були постраждалі, а згодом чотирьох чоловіків передали медикам для госпіталізації. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військові, які раніше самовільно залишили частини, та оголосив службове розслідування.

До перевірки долучилися поліція, Офіс військового омбудсмана та СБУ, а всіх людей зрештою вивели з будівлі. На тлі сутичок на місце прибув керівник Офісу Президента Кирило Буданов, який провів переговори з присутніми та заявив, що всередині вже нікого немає.