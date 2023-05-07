Буданов вважає, що Путін серйозно хворий на рак
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Керівник ГУР МО Кирило Буданов продовжує наполягати на тому, що кремлівський диктатор Владімір Путіне невиліковно хворий. Глава української розвідки запевняє, що в Путіна рак.
Кирило Буданов пригадав, що вперше заговорив про те, що в Путіна рак – у 2021 році. Через два роки керівник ГУР МО не змінив своїх оцінок.
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Буданов не змінив своїх оцінок щодо стану Путіна
Також глава розвідки зазначив, що зараз всі почали говорити про те, що з Путіним щось не так. Відтак, на його думку, час розсудить, хто мав рацію в оцінках стану кремлівського диктатора.
Ще 2021 року була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію,
– сказав Буданов.
Що відомо про рак у Путіна
- Глава української розвідки Кирило Буданов, як і чимало експертів, сумнівається у "справжності" російського диктатора Владіміра Путіна. Буданов переконаний, що в Путіна є двійники, один з яких у квітні відвідував окуповані території України.
- У січні 2023 року в інтерв'ю іноземним ЗМІ Буданов сказав, що питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим. Що важливо, у справжності Путіна сумнівається і президент Володимир Зеленський.
- Під час Українського сніданку в Давосі глава держави, коментуючи тему мирних переговорів між Україною і Росією, сказав: "Я не знаю, чи Путін живий, чи взагалі це він".
- Крім того, Буданов неодноразово робив заяви про те, що в Путіна рак і диктатор невиліковно хворий. На початку повномасштабного вторгнення Росії Буданов сказав, що в Путіна одночасно кілька значних захворювань, одним із яких є рак.
- Наближений до Кремля олігарх розповідав, що в Путіна нібито рак крові. Журналіст-розслідувач Христо Грозєв теж повідомляв про хворобу Путіна. Він посилався на запис розмови російського олігарха, який вважає, що смерть Путіна – це значно краще, аніж продовження війни проти України.
- На початку 2023 року Буданов вкотре підтвердив, що в Путіна рак і те, що диктатору залишилося жити уже зовсім не багато. З посиланням на джерела в оточенні Путіна керівник розвідки зазначив, що Путін давно хворіє на рак.