Проблеми набрати 500 тисяч осіб не буде, – Буданов про приховану мобілізацію у Росії

Наразі в Росії триває прихована мобілізація. Для "другої армії світу" немає проблеми набрати 500 тисяч солдатів.

Про це заявив очільник ГУР МО України Кирило Буданов. За його словами, в Росії, де населення понад 100 мільйонів, можна набрати в армію 500 тисяч чоловіків.

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Буданов про мобілізацію в Росії

Як розповів глава розвідки, під час першої відкритої хвилі мобілізації росіяни набрали трохи більше ніж 316 тисяч бойовиків.

Тут питання: якщо в Росії все добре і вони призвали ще 316 000, то для чого продовжувати мобілізацію? Значить, не все добре. Це наведе нас на простий висновок: скільки втрат у Росії? Ця цифра захмарна,

– зауважив Буданов.

За його словами, понад 90% окупантів відразу відправили на фронт без навчання. Невеликий відсоток пішов на формування нових підрозділів, але більшість пішла на відновлення.

Автоматів у загарбників вистачить на будь-яку кількість. Бронемашин не вистачає і зараз, але це їм абсолютно не заважає.

"Зараз багато підрозділів, що формуються з нуля. Вони йдуть без техніки, на "Уралах" і "КамАЗах". У них у штаті вже немає БМП, БТРів. Техніка вся знімається з довгострокового зберігання, вони зняли вже понад 60%, залишилося близько 35%, яку можна швидко відновити. Виробництво одиничне, і воно не покриває потреб", – розповів очільник ГУР МО.

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