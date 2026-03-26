Третя світова вже триває, – Буданов різко відреагував на загострення у світі

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані не заблокувала переговорний процес щодо припинення війни в Україні. Хоч чим більше таких подій у світі – тим проблемніше для України.

Про це розповів керівник Офісу Президента Кирило Буданов, передає 24 Канал. За його словами, фактично вже триває третя світова війна. Почалося все саме з війни в Україні.

Чи вірить Буданов в успіх переговорного процесу?

За словами Буданова, він щойно повернувся з переговорного процесу. Тому абсолютно некоректно говорити, що війна в Ірані заблокувала тристоронні перемовини між Україною, США та Росією. Хоч, звісно, фокус уваги Сполучених Штатів дещо змістився.

Фактично вже зараз у світі йде третя світова війна. Все почалося з війни в Україні.

Вона вже давно йде. Чи почалася вона у нас? Думаю, що так. І яким буде завершення? Побачимо. Це ж війна,

– сказав Буданов.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна серйозно ставиться до мирних переговорів з Росією. Він готовий вести перемовини з Володимиром Путіним, аби закінчити війну.

Поки рано говорити за результати переговорного процесу. Але нічого не зупинялося. Про це свідчить та ж двостороння зустріч між Україною та США.

Буданов також відповів на запитання, чи вірить він в успішність переговорного процесу щодо війни в Україні.

Я ніколи не займаюся справами, в які не вірю. Може бути різний результат. Але якщо не віриш, то немає сенсу займатися цим,

– зазначив Буданов.

Насправді немає труднощів, аби провести нові зустрічі в тристоронньому форматі. Але проблема є саме в кінцевому результаті. Над цим робота триває.

Яка ситуація з мирними переговорами щодо війни в Україні?