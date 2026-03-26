Третя світова вже триває, – Буданов різко відреагував на загострення у світі
Військова операція США та Ізраїлю в Ірані не заблокувала переговорний процес щодо припинення війни в Україні. Хоч чим більше таких подій у світі – тим проблемніше для України.
Про це розповів керівник Офісу Президента Кирило Буданов, передає 24 Канал. За його словами, фактично вже триває третя світова війна. Почалося все саме з війни в Україні.
Чи вірить Буданов в успіх переговорного процесу?
За словами Буданова, він щойно повернувся з переговорного процесу. Тому абсолютно некоректно говорити, що війна в Ірані заблокувала тристоронні перемовини між Україною, США та Росією. Хоч, звісно, фокус уваги Сполучених Штатів дещо змістився.
Фактично вже зараз у світі йде третя світова війна. Все почалося з війни в Україні.
Вона вже давно йде. Чи почалася вона у нас? Думаю, що так. І яким буде завершення? Побачимо. Це ж війна,
– сказав Буданов.
Поки рано говорити за результати переговорного процесу. Але нічого не зупинялося. Про це свідчить та ж двостороння зустріч між Україною та США.
Буданов також відповів на запитання, чи вірить він в успішність переговорного процесу щодо війни в Україні.
Я ніколи не займаюся справами, в які не вірю. Може бути різний результат. Але якщо не віриш, то немає сенсу займатися цим,
– зазначив Буданов.
Насправді немає труднощів, аби провести нові зустрічі в тристоронньому форматі. Але проблема є саме в кінцевому результаті. Над цим робота триває.
Яка ситуація з мирними переговорами щодо війни в Україні?
- Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters повідомив, що Сполучені Штати пов'язують гарантії безпеки для нашої держави із тим, щоб Україна передала усю територію Донбасу під контроль Росії. Також Сполучені Штати зараз зосереджені на конфлікті з Іраном, що відвертає увагу Дональда Трампа від війни в Україні. Наша держава потребує надійних гарантій безпеки.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив позицію України щодо припинення війни. Він наголосив, що наша держава в жодному разі не буде віддавати територію в обмін на "негарантоване непродовження війни". Україна повинна отримати чіткі гарантії безпеки ще до перемир'я. І головне – конкретні дії партнерів щодо Росії, якщо вона порушить перемир'я.
- 24 березня українська переговорна команда повернулася зі Сполучених Штатів. Президент Зеленський заявив, що зараз немає реального прогресу у мирних перемовинах через небажання Росії врегулювати війну.