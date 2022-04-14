Буде 1 національний мультипредметний тест, – Шкарлет про підсумкову атестацію випускників

Через російське вторгнення в Україні змінять процедуру проведення ЗНО. Це регулює законопроєкт 7132 про одноразову зміну процедури проведення вступної кампанії у 2022 році.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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Він пояснив, що рішення про зміну процедури ухвалили разом з комітетом, нардепами та батьківською спільнотою.

Традиційний механізм ЗНО змінять цього року. Основна зміна полягатиме в тому, що замість 3 – 4 предметів, які складалися в різні дні, будуть складати 1 національний мультипредметний тест,

– сказав Шкарлет.

Він складатиметься з ключових предметів, до прикладу, математика, історія України та українська мова.

"Чому саме ці предмети? Бо українська мова і математика були обов'язковими для проведення ДПА. А історія України є тим чинником, яким відтворює наш генокод", – наголосив міністр.

Що ще відомо про мультипредметний тест

Мультипредметний тест складається з української мови, математики та історії України. Це буде по 20 завдань з кожного із трьох предметів. Кількість балів з кожного предмета може бути різною.

Оцінювання завдань відбувається так само як оцінювали ЗНО. Результат на кожен блок переводитимуть у шкалу 100 – 200 балів.

Мінімального порога, який би показав – абітурієнт склав тест чи ні – не буде: учасник, який набере щонайменше 1 тестовий бал, вже отримає свій результат.

Реєстрацію на тест продовжили до 19 квітня.