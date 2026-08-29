90% продовольчих складів пошкоджено: експерт NISS спрогнозував, що чекає на українців

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомляв, що Росія вже знищила під 90% сучасних товарних складів. Однак це не означає, що на Україну очікує голод.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, Україна має достатньо досвіду за 4,5 роки повномасштабної війни, щоб справитися з цими викликами.

Чи буде дефіцит продуктів в Україні?

Як наголосив Ус, на початку повномасштабної війни у Києві дійсно була певна нестача продукції упродовж двох тижнів. Тоді ворог контролював частину складів. Але потім мережі змогли перебудувати логістику.

Зараз компанії займаються тим, аби розосередити продукцію по середніх та малих складах. Це займе певний час, але ситуація вирішиться.

Є простий приклад. Кавуни нещодавно зникли з продуктових мереж у Києві на кілька днів. Після цього вони повернулися та ще й з нижчими цінами. Тобто продукції достатньо. Але компанії займаються розосередженням,

– підкреслив Ус.

Чи дійсно в Україні будуть проблеми з доступом до продуктів: дивіться відео 24 Каналу

Тому не варто говорити про те, що на нас очікує голод взимку. В Україні є достатньо місця, аби розосередити продукти та не допустити цієї кризи.