Без дощу й граду – лише на Сході: прогноз погоди на 25 липня

Погода в Україні у вівторок, 25 липня, у великій кількості регіонів буде дощовою, але спекотною. Водночас жари без опадів слід очікувати лише на Сході та частково – Півдні.

Цьогоріч літо доволі спекотне, однак на відсутність дощу 25 липня скаржитись не доведеться. Власне, синоптики прогнозують опади на Заході, Центрі, Півночі, а також – в Миколаївській та Одеській областях на Півдні.

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Погода по регіонах

Варто сказати, що в північних та центральних областях місцями можуть бути пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду та в окремих районах – град. Разом з тим остерігатися гроз слід жителям Заходу.

Окрім того, температура в середньому коливатиметься вночі від 16 до 21 градусів тепла за Цельсієм та вдень – від 26 до 32 градусів по всій території нашої держави.

Особливо спекотно буде на Півдні країни – до 35 градусів. Водночас слід сподіватися на жару жителям Сходу. Температура досягатиме на Харківщині, Донеччині, Луганщині та в інших регіонах – до 30 градусів.

Температура в обласних центрах

Київ – +28...+30

Ужгород – +27...+29

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +28...+30

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +27...+29

Вінниця – +29...+31

Одеса – +32...+34

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +29...+31

Суми – +27...+29

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +28...+30

Окремо про Київ. У столиці будуть опади, місцями – навіть зливи з градом. Позначки термометрів триматимуться на показнику у 30 градусів.



Якою буде погода 25 липня 2023 року / Карта Укргідрометцентру