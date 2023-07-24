Без дощу й граду – лише на Сході: прогноз погоди на 25 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 25 липня, у великій кількості регіонів буде дощовою, але спекотною. Водночас жари без опадів слід очікувати лише на Сході та частково – Півдні.
Цьогоріч літо доволі спекотне, однак на відсутність дощу 25 липня скаржитись не доведеться. Власне, синоптики прогнозують опади на Заході, Центрі, Півночі, а також – в Миколаївській та Одеській областях на Півдні.
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Погода по регіонах
Варто сказати, що в північних та центральних областях місцями можуть бути пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду та в окремих районах – град. Разом з тим остерігатися гроз слід жителям Заходу.
Окрім того, температура в середньому коливатиметься вночі від 16 до 21 градусів тепла за Цельсієм та вдень – від 26 до 32 градусів по всій території нашої держави.
Особливо спекотно буде на Півдні країни – до 35 градусів. Водночас слід сподіватися на жару жителям Сходу. Температура досягатиме на Харківщині, Донеччині, Луганщині та в інших регіонах – до 30 градусів.
Температура в обласних центрах
- Київ – +28...+30
- Ужгород – +27...+29
- Львів – +25...+27
- Івано-Франківськ – +27...+29
- Тернопіль – +28...+30
- Чернівці – +29...+31
- Хмельницький – +28...+30
- Луцьк – +26...+28
- Рівне – +26...+28
- Житомир – +27...+29
- Вінниця – +29...+31
- Одеса – +32...+34
- Миколаїв – +30...+32
- Херсон – +30...+32
- Сімферополь – +29...+31
- Кропивницький – +29...+31
- Черкаси – +29...+31
- Чернігів – +29...+31
- Суми – +27...+29
- Полтава – +29...+31
- Дніпро – +29...+31
- Запоріжжя – +30...+32
- Донецьк – +27...+29
- Луганськ – +27...+29
- Харків – +28...+30
Якою буде погода 25 липня 2023 року / Карта Укргідрометцентру