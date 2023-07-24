Без дощу й граду – лише на Сході: прогноз погоди на 25 липня

24 липня 2023, 14:28
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у вівторок, 25 липня, у великій кількості регіонів буде дощовою, але спекотною. Водночас жари без опадів слід очікувати лише на Сході та частково – Півдні.

Цьогоріч літо доволі спекотне, однак на відсутність дощу 25 липня скаржитись не доведеться. Власне, синоптики прогнозують опади на Заході, Центрі, Півночі, а також – в Миколаївській та Одеській областях на Півдні.

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Погода по регіонах

Варто сказати, що в  північних та центральних областях місцями можуть бути пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду та в окремих районах – град. Разом з тим остерігатися гроз слід жителям Заходу.

Окрім того, температура в середньому коливатиметься вночі від 16 до 21 градусів тепла за Цельсієм та вдень – від 26 до 32 градусів по всій території нашої держави.

Особливо спекотно буде на Півдні країни – до 35 градусів. Водночас слід сподіватися на жару жителям Сходу. Температура досягатиме на Харківщині, Донеччині, Луганщині та в інших регіонах – до 30 градусів.

Окремо про Київ. У столиці будуть опади, місцями – навіть зливи з градом. Позначки термометрів триматимуться на показнику у 30 градусів.

Температура в обласних центрах

  • Київ – +28...+30
  • Ужгород – +27...+29
  • Львів – +25...+27
  • Івано-Франківськ – +27...+29
  • Тернопіль – +28...+30
  • Чернівці – +29...+31
  • Хмельницький – +28...+30
  • Луцьк – +26...+28
  • Рівне – +26...+28
  • Житомир – +27...+29
  • Вінниця – +29...+31
  • Одеса – +32...+34
  • Миколаїв – +30...+32
  • Херсон – +30...+32
  • Сімферополь – +29...+31
  • Кропивницький – +29...+31
  • Черкаси – +29...+31
  • Чернігів – +29...+31
  • Суми – +27...+29
  • Полтава – +29...+31
  • Дніпро – +29...+31
  • Запоріжжя – +30...+32
  • Донецьк – +27...+29
  • Луганськ – +27...+29
  • Харків – +28...+30


Якою буде погода 25 липня 2023 року / Карта Укргідрометцентру

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак