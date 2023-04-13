Ракетна атака на Великдень: у ЗСУ оцінили загрозу та заявили про свою підготовку

До Великодня залишаються лічені дні. Захисники українського неба готуються оберігати країну у святкові дні.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв – командувач Об'єднаних Сил ЗСУ – коментуючи загрозу на Великдень, наголосив, що ракетні обстріли можуть бути у будь-який день. Українці мають розуміти та не ігнорувати сповіщення тривоги.

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У нас готується система ППО. Ми вживаємо заходи щодо її маневру, висування на ті чи інші напрямки. Ворог не полишив своїх підступних задумів. Але головне – ми готові до нівелювання його дій та зменшення його влучань,

– заявив Наєв.

Він наголосив, що захисники українського неба робитимуть все, щоб окупанти не завадили українцям відсвяткувати Великдень.

У Повітряних силах закликали українців не легковажити та подбати про свою безпеку. Людям нагадують, що не можна ігнорувати сповіщення повітряних тривог. Коли повідомляють про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це правило рятує життя.