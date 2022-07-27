Війська ще потрібні самому лукашенку, він не пошле їх в Україну, – білоруський журналіст
Усі ці 5 місяців повномасштабної війни лукашенко проводить безкінечні "навчання". Та навряд білоруський диктатор наважиться віддати фатальний для себе наказ про наступ, адже тоді – його народ може повстати проти нього.
Про це 24 каналу розповів власний кореспондент "Радіо Свобода" у білорусі Валерій Калиновський. Він також зазначив, що лукашенко впевнено продовжує "воювати язиком".
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За словами Калиновського, фактично із 2020 року путін взяв лукашенка під контроль і вони разом готувалися до повномасштабного вторгнення до України.
"кремль щиро бажає дотиснути лукашенка, це очевидно всім та зрозуміло. Але лукашенко все ще опирається і шукає можливості прислужитись кремлю, але без втручання білоруських солдат на українську землю", – зазначає білоруський журналіст.
Він знаходить щоразу більш чудернацькі відмовки – ніби є загроза НАТО, говорить про якийсь "захист росіян від куль у спину", це все для того, аби не йти на такий фатальний для білорусі та самого лукашенка крок,
– переконаний Валерій Калиновський.
Коротко про ймовірний наступ білорусів
- У Генеральному штабі Збройних Сил України зранку 26 липня повідомили, що білоруське військо провело тренування зі зв'язку пунктів управління.
- Загроза ракетних ударів з території білорусі по Україні зберігається.
- 25 липня 2 ворожі безпілотники перетнули кордон України зі сторони білорусі. Вони вели повітряну розвідку на Волині. Українські захисники збили авіацію противника. На жаль, уламки впали на житловий будинок. 1 людина загинула, а ще 2 – зазнали поранень, зараз вони у лікарні.