Війська ще потрібні самому лукашенку, він не пошле їх в Україну, – білоруський журналіст

Усі ці 5 місяців повномасштабної війни лукашенко проводить безкінечні "навчання". Та навряд білоруський диктатор наважиться віддати фатальний для себе наказ про наступ, адже тоді – його народ може повстати проти нього.

Про це 24 каналу розповів власний кореспондент "Радіо Свобода" у білорусі Валерій Калиновський. Він також зазначив, що лукашенко впевнено продовжує "воювати язиком".

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За словами Калиновського, фактично із 2020 року путін взяв лукашенка під контроль і вони разом готувалися до повномасштабного вторгнення до України.

"кремль щиро бажає дотиснути лукашенка, це очевидно всім та зрозуміло. Але лукашенко все ще опирається і шукає можливості прислужитись кремлю, але без втручання білоруських солдат на українську землю", – зазначає білоруський журналіст.

Він знаходить щоразу більш чудернацькі відмовки – ніби є загроза НАТО, говорить про якийсь "захист росіян від куль у спину", це все для того, аби не йти на такий фатальний для білорусі та самого лукашенка крок,

– переконаний Валерій Калиновський.

Коротко про ймовірний наступ білорусів