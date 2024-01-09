Тривожних дзвіночків для харків'ян немає, – у ЗСУ спростували "прогнози" про новий наступ Росії

У ЗСУ відреагували на панічні заголовки деяких західних медіа. Низка іноземних ЗМІ писала про наміри Росії наступати найближчим часом на Харків.

Начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері телемарафону повідомив про відсутність важливих успіхів у росіян на Куп'янському напрямку. За його словами, українські воїни перебувають в активній обороні, а також за нагоди переходять до атак та намагаються покращити своє тактичне становище, передає 24 Канал.

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Харків'янам можна заспокоїтися

Фітьо зауважив, що жителям та гостям Харкова наразі можна бути спокійними.

Повідомлення іноземних ЗМІ про те, що (окупанти – 24 Канал) будуть наступати на Харків – ну, наміри росіян ми самі розуміємо. Це Харків, Полтава, Київ. Це вся Україна. Але на цей час якихось тривожних дзвіночків для харків'ян немає,

– наголосив спікер.

Він закликав користуватися інформацією з офіційних джерел. Фітьо назвав ситуацію контрольованою та додав, що кількість російських військ на кордоні та Куп'янському напрямку не змінюється.

Що цьому передувало

Не так давно видання The Telegraph писало, що Росія може почати найближчими тижнями широкомасштабний наступ поблизу Харкова. Британське видання посилалося на анонімні джерела у ЗСУ та прогнозувало, що спочатку окупанти посилять повітряні атаки, а потім нібито наступатимуть 15 січня. У матеріалі також зазначалося, що загарбники посилюють обстріли північно-східної частини обласного центру та атакують військові об'єкти, а Україна буцімто готується відбиватися.

Володимир Фітьо назвав статтю про повторний наступ росіян на Харків "маячнею". За його словами, цей матеріал не вартий уваги, бо у ньому немає нічого нового. Також він заявив, що журналісти The Telegraph "все перекрутили" та послалися на "якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки".

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов теж відреагував на публікацію. Він заявив, що на цей час концентрації військових окупаційних підрозділів на кордоні не зафіксовано. Однак Синєгубов попередив, що країна-агресорка не відмовилася від своїх намірів щодо можливого повторного захоплення тих територій, які вона втратила восени 2022 року. Він закликав жителів Харківської області завжди бути готовими, адже ситуація з концентрацією російських військ може змінюватися щохвилини.