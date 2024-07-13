Чи чекати в липні різкого похолодання: синоптикиня здивувала прогнозом

Надзвичайна спека накрила Україну в липні. Температура перевищила +40 градусів і продовжує бити рекорди.

Та чи чекати українцям різкого похолодання найближчими днями, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Похолодання в Україні

Синоптикиня розповіла, що за прогнозами, у вихідні й початок наступного тижня очікується саме посилення спеки.

Буде сильна спека, зокрема, +35 – +39 градусів у більшості областей. В Одесі, Миколаєві та Херсоні, звичайно, скажімо так, "гірша" ситуація. Місцями надзвичайна спека по +40 – +41 градус,

– наголосила експертка.

Додала, що такі погодні умови точно зберігатимуться до 17 липня. Можливо, що навіть 16-го в більшості регіонів буде така вже не така сильна спека, тобто +35 – +39, а +28 – +34 градуси. Тобто уже з вівторка потрохи почнеться невелике послаблення.

Ще слабо відчутне, скажімо так. У південній частині все ж таки в нас залишаються високі значення температури. Також додаються Дніпропетровська й Кіровоградська області, – там +35 – +39 буде зберігатися. Миколаїв, Одеса й Херсон +40 – +41 до 17 числа і, в принципі, у цих регіонах і до 19 липня буде утримуватися,

– зауважила Наталія Птуха.

Додала, що з 16 липня на Заході й Півночі стануть трохи нижчі показники, а вже з 19-го й по Півдню будуть нижчими.

"Там уже спека спадатиме. Якщо до цього близько +40, то буде +35. Теж, звичайно, спекотно, але принаймні не така небезпечна надзвичайна спека", – підсумувала синоптикиня.

До речі, загалом для України абсолютний максимум температури становить +42 градуси. Зокрема, такі показники були зафіксовані на метеостанції Луганськ 12 серпня 2010 року. Цікаво, що зараз по південних областях, особливо Одеська, Миколаївська та Херсонська, знову можемо наближатися до цих значень.

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Температура на метеостанції відрізняється від домашнього термометра / Інфографіка Укргідрометцентру