Буде ще одним звірством і мотивує ЗСУ більше: стратегічно ядерний удар Росії не допоможе

Провідний розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв пояснив, чому Росії не допоможе ядерний удар.

За словами експерта, ядерний удар не допоможе у військовій стратегії Росії.

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Адже, на думку розслідувача групи Bellingcat Христо Грозєва, такий тактичний удар робиться спеціально, аби когось залякати.

"Українське населення, українська влада давно довела, що такий символічний удар не буде значно гірший, ніж те, що вони (росіяни – 24 канал) зробили у Маріуполі, Харкові", – повідомив Христо Грозєв.

Він зазначив, що цей удар був би ще однією формою звірства. "Це не змінить, а скоріше ще більше мотивує українську армію", – додав розслідувач групи Bellingcat.

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