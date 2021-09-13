Буде важко, але ми постараємось: Зеленський про проведення Олімпійських ігор в Україні

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна заслуговує на проведення Олімпійських ігор.

Про це він заявив під час святкового заходу з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету. Подія організована за підтримки групи "Метінвест".

У кожного є мрія. Для тих, хто сидить сьогодні в залі – це Олімпіада в Україні. Я вважаю, що наша країна заслужила на проведення Олімпійських ігор. Важкоатлети кажуть, що підняти вагу складно, легко – не пробувати це робити. Я розумію, що це буде складно реалізувати, але ми постараємося,

– сказав президент.

Зеленський розповів, що одним із засновників Міжнародного олімпійського комітету був саме українець – Олексій Бутовський з Полтавщини.

Нагадаємо, Група Метінвест – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні виробником сталі.

Виробничі майданчики "Метінвесту" також стають платформами для спортивних рекордів. Нещодавно на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті 8 стронгменів України встановили національний рекорд з перетягування автосамоскиду Caterpillar.