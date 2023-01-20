Буде важко вигнати окупантів: у США прогнозують воєнні дії упродовж всього 2023 року

Ймовірно, бойові дії триватимуть упродовж всього 2023 року. Вигнати російських окупантів з української землі буде непросто.

Наразі в "гарячих точках" перебувають багато росіян. Про це під час брифінгу розповів Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє 24 Канал.

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Бойові дії можуть тривати весь 2023 рік

Міллі зазначив, що президенти США та України, а також більшість лідерів країн Європи говорили, що зараз не час для переговорів з військової точки зору. Умови бойових дій – надзвичайно складні.

Лінія фронту простягається від Харкова до Херсона. Вона більш-менш статична, за виключенням, зокрема, Соледара та Бахмута. За його словами, це надзвичайно велика територія, де перебувають багато російських сил.

Я думаю, що військовим шляхом буде надзвичайно важко прогнати російські війська з усієї захопленої території України впродовж цього року. Я не кажу, що це неможливо чи не станеться, але це буде дуже і дуже складно,

– додав генерал.

Міллі зауважив, що потрібно оборонятися та стабілізувати фронт.

"Я думаю, що це залежить від навчання, доставки обладнання. На мою думку, Україна може проводити достатні операції з наступу на тактичному і стратегічному рівнях", – заявив генерал.

Він вважає, що війна в Україні, як багато попередніх, завершиться за столом перемовин. Однак все залежить від лідерів країн. Кремлівський диктатор Владімір Путін сам вирішив розпочати цю жахливу війну. Він може її й завершити. Адже це його рішення принесло чималої шкоди не лише Україні, а й країні-агресорці.

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Що обговорювали на "Рамштайні"

Міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що партнери на зустрічі говорили про ті можливості, які є в України для контрнаступу. Голова Пентагону підкреслив, що часу до весни залишилося не так багато.

Ми маємо це вікно можливостей між теперішнім часом і весною, коли може початися контрнаступ. Це не так багато часу, тому ми повинні зібрати усі спроможності,

– наголосив Остін.

Він підкреслив, що союзники змогли зібрати велику потужність, зокрема мовиться про танки, однак про ті, які готується надати Україні Польща.