Чи буде війна: чого насправді добивається Путін

Вже у 2014 році, одразу ж після окупації Криму та вторгнення російських військ на український материк, доводилося писати, що тепер путінський режим перетворився з влади, яка нещадно пригнічує внутрішнє інакомислення та конкуренцію, задля збереження кримінально-чекістського правління. Далі читайте російською.

Уже в 2014 году, сразу же после оккупации Крыма и вторжения российских войск на украинский материк, приходилось писать, что теперь путинский режим превратился из власти, беспощадно подавляющей внутреннее инакомыслие и конкуренцию, ради сохранения криминально-чекистского правления.

В режим внешней агрессивности, режим, который пытается придать России знакомые сталинские черты "осажденной крепости" – при том что России никто не угрожает, напротив – сама Россия угрожает всем остальным и не дает спокойно жить ни отдельным людям, ни целым государствам.

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Как менялся путинский режим

Для такого перевоплощения были и объективные, и субъективные причины.

Объективные – потому что к 2014 году путинский режим практически исчерпал себя и с точки зрения эффективности, и с точки зрения привлекательности, сам правитель практически утратил популярность – и стремился ее вернуть на "крымском рейтинге", на крови уничтожаемых на Донбассе украинцев.

– потому что к 2014 году путинский режим практически исчерпал себя и с точки зрения эффективности, и с точки зрения привлекательности, сам правитель практически утратил популярность – и стремился ее вернуть на "крымском рейтинге", на крови уничтожаемых на Донбассе украинцев. Субъективные – потому что к 2014 году Путин окончательно переместился из реальной жизни в эмпиреи собственного величия, возомнил себя фараоном, возвращающим земли погибшей империи. Мы в очередной раз убедились, как действует многолетняя неограниченная власть, как она способна превратить серого "конторского" чиновника в классическое чудовище из сказок Гофмана.

И дальше был только спуск вниз, иллюстрацией которого как раз и стал уходящий год. Я бы сказал, что это тот самый год, когда отброшены все приличия – окончательно и бесповоротно.

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Как Россия пугает войной

Кремль уже не рассказывает о "защите русскоязычного населения", о "сакральном Крыме", о российском миролюбии. Россия просто и бесхитростно пугает весь остальной мир войной, если он не согласится с ее нелепыми требованиями, если не признает ее права распоряжаться судьбами соседних государств, если не поверит, что шизофрения группы отмороженных чиновников в Москве имеет право заменить все те ценности, которые удерживали человечество от беды после кошмаров Второй мировой войны.

На сакраментальный вопрос "хотят ли русские войны?" 2021 год ответил просто и ясно: еще как! Только войны и хотят, только к ней и стремятся, только ее и считают единственным разумным политическим инструментом.

Со стороны это выглядит, конечно же, совершенно мерзко – режим, который бьется в падучей, истерит, кривляется, отчаянно изображает юродивого с храмовой паперти, до пены на поджатых губах – и при этом буквально требует, чтобы окружающие держали его за руки, потому что если он вырвется, то обязательно покалечит себя и всех остальных.

И окружающие, которые пытаются его удерживать – в то время как он в пьяном угаре то и дело орет "Вот достану ножичек! Вот как достану! Всех порешаю!". И при этом окружающие не могут понять, чего же этот юродивый в дорогом костюме на самом деле хочет, всерьез ли он или просто притворяется, потому что добивается уважения и внимания, а еще – чтобы ему отдали "его прелесть", к которой он, разумеется, никакого отношения не имеет, но очень ее хочет. Очень.

И в результате на пороге 2022 года мир – и все мы с вами – оказались в состоянии полной неопределенности.

Чего на самом деле добивается Владимир Путин?

Зачем на протяжении всего 2021 года он играл в солдатики у украинских границ, то увеличивал количество войск, то отводил их, то добивался внимания президента Соединенных Штатов, то терял интерес к диалогу? Зачем режим пошел на полное закручивание гаек внутри страны, вляпался в отравление и арест Навального, устроил позорный фарс с "иноагентами", уничтожил "Мемориал"?

Потому что готовится к войне и пытается окончательно зачистить пространство вокруг себя или же просто уже ничего не стесняется и строит Советский Союз на всех парах – пусть даже пока только на территории самой России и лукашенковской Беларуси.

Ну и самый главный вопрос 2022 года, проистекающий из 2021-го: так будет ли война? Путин напоминает мне тролля из андерсеновской "Снежной королевы" – жуткий тролль, разбивший мирное зеркало и сейчас собирающий его осколки в войну.

И уже сами эти осколки устрашают, если в них посмотришься: продолжающийся конфликт на Донбассе, репрессии в Крыму, репрессии в Беларуси, "зачистка" остатков оппозиции в самой России, миграционная война Путина и Лукашенко против Польши и Литвы, а над всем этим – путинские нелепые ультиматумы и угрозы. Угрозы в эпоху продолжающейся пандемии, если кто забыл – большего безумия и представить себе было нельзя!

Получится ли у него собрать все эти осколки в большое зеркало войны, с ее бомбардировками, танковыми наступлениями, миллионами беженцев, которыми уже пугал мир путинский миньон Патрушев, мы пока не знаем. Но знаем, что и нам с вами пока что не удается собрать зеркало мира.

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