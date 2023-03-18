Україна й воює за нас, – Санду оцінила загрози війни для Молдови

Президент Молдови Майя Санду зазначила, що її країні не загрожує російська агресія, поки Росія продовжує війну проти України. Про це вона сказала під час своєї промови в парламенті.

Санду наголосила, наразі жителям Молдови не загрожує війна. За її словами, російська армія не може потрапити в Кишинів, поки Україна тримається і (таким чином) захищає Молдову.

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Молдові нічого не загрожує

Немає ніякої небезпеки війни в Молдові, поки Україна воює. Ми вдячні українцям за їхню хоробрість і волелюбність,

– заявила Санду.

За її словами, у 2030 році Молдова повинна стати членом Європейського Союзу.

"Я закликаю всі політичні сили поставити вступ до ЄС вище всіх інтересів і беззастережно підтримувати цей рух", – сказала Санду.

Вона повторила звинувачення у тому, що Росія хоче дестабілізувати Молдову. Хоча Москва це заперечує.

Санду сказала, що Росія, війська якої розташовані в сепаратистському регіоні Молдови Придністров'ї, продовжуватиме намагатися дестабілізувати її країну "зсередини", і похвалила правоохоронні органи за блокування спроб посіяти хаос.

Молдова на боці України

З початку повномасштабного вторгнення Молдова повністю перебуває на боці України та засуджує вторгнення Росії. Про це заявила Майя Санду, передає News Maker .

"Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни", – зазначила Санду.

Також президент додала, що Росія намагається втрутитися у внутрішні справи Молдови.

"Маємо переконливі докази того, що в Кишиневі намагаються повалити уряд, демократично обраний громадянами Республіки Молдова. Молдавани мають знати, хто наші друзі, а хто наші вороги", - додала Санду.