В ЄС оцінили можливість ядерної війни після дозволу бити ATACMS по Росії
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відкинув можливість зв'язку між дозволом США Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по Росії та загрозою ядерної війни. Він підкреслив, що це рішення є обмеженим.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Жозепа Борреля на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. Він також зазначив, що Україна має право захищати себе від атак, навіть якщо вони виходять з російської території.
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Як у ЄС прокоментували дозвіл США на далекобійні удари України
Боррель відповів на запитання, чи може дозвіл Україні на використання далекобійних американських ракет спричинити ядерну війну.
Я не бачу зв’язку між рішенням президент Джо Байдена і гіпотетичною ядерною війною. Я сказав, що безвідповідально говорити про використання загрози ядерної зброї,
– відповів він.
Він підкреслив, що дозвіл Байдена на удари на відстань 300 кілометрів від російського кордону є "вельми обмеженим", і що наразі мова йде тільки про використання конвенційного озброєння.
"І виглядає так, що сьогодні росіяни повідомили, що цей дозвіл було використано, і вже є перші наслідки цього американського рішення", – додав Боррель.
За його словами, США подають важливий сигнал, дозволяючи удари лише в обмежених межах – на 300 кілометрів, що є "недостатньо глибоко всередині російської території".
"Це те, про що українці просили довгий час. І я особливо підтримував це прохання, тому що я думаю, що, по-перше, це відповідає міжнародному праву, і тому, що українці повинні мати можливість відповісти на російські атаки, навіть якщо вони відбуваються з російської території", – зазначив Боррель.