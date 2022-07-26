Битимемо у відповідь, – Зеленський обіцяв помститися окупантам за удар по Одещині

Окупанти вчергове вдарили по Одещині. Під ворожим прицілом опинилися звичайні будинки. Загарбники застосували ракети, які призначені для знищення кораблів.

Жахливу подію прокоментував Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні.

Важливо Піонтковський відповів, що росія хотіла продемонструвати обстрілом порту Одеси

Український лідер констатував, що саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря, де жили та відпочивали люди.

І ми за це будемо обов'язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське міністерство оборони. Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться,

– наголосив президент.

Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...

І ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони. Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться.

Вже чотири місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації – навіть відцензурованої – про втрати окупаційного контингенту. Повне мовчання. Нічого не публікувалося й не говорилося в численних інтерв’ю та виступах на політичному й військовому рівнях. Утім, ця кількість уже майже 40 тисяч – стільки людей російська армія втратила вбитими за час від 24 лютого. А ще десятки тисяч поранених, скалічених.

І якщо російська держава не говорить цього офіційно, і навіть у загальних рисах, то це означає, що кожен і кожна, хто ще зберіг будь-які контакти в Росії чи інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може. 40 тисяч одних тільки вбитих окупантів.