Будемо знищувати й ще раз знищувати, – радник глави МВС про техніку російських окупантів

Українські військові продовжують воювати й дають гідну відсіч російським окупантам. Лише впродовж 1 березня вони знищили більше ніж 200 одиниць ворожої техніки.

Зокрема, під Баштанкою, що на Миколаївщині, та у Сумах. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

До теми Зеленський назвав жахаючий підсумок для Росії за дні війни в Україні

За його словами, знищити російську техніку під Баштанкою допомогла тероборона. Потім до неї долучилися інші українські військові. Водночас на Сумщині працювали Bayraktar.

Денисенко також зауважив, що Україна отримує нову зброю від Заходу.

Ми продовжуємо воювати й будемо знищувати, знищувати й ще раз знищувати російські військові окупаційні війська, які намагаються до нас прорватися,

– наголосив радник глави МВС.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!