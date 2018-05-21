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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Будемо апелювати до міжнародних судів, – МЗС України про затримання РФ кримських татар у Криму

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МЗС України прокоментувало затримання РФ кримських татар у Криму
МЗС України прокоментувало затримання РФ кримських татар у Криму / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 21 травня, спецслужби Росії в окупованому Криму затримали двох осіб за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Міністерство закордонних справ України засудило затримання Росією кримських татар.

Про це у Twitter повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца.

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"Чергові незаконні затримання в Криму. Окупант намагається придушити волю кримських татар. Засуджуємо і далі будемо апелювати до міжнародних судів", – заявила Беца.

Нагадаємо, зранку, 21 травня, в анексованому Криму ФСБ Росії затримали двох жителів Бахчисарайського району. За повідомлення російських спецслужб їх підозрюють в участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка заборонена в Росії як терористична організація.

Теги: Новини політики Анексія Криму МЗС України ФСБ
Джерело: 24 Канал
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