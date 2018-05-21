Будемо апелювати до міжнародних судів, – МЗС України про затримання РФ кримських татар у Криму

У понеділок, 21 травня, спецслужби Росії в окупованому Криму затримали двох осіб за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Міністерство закордонних справ України засудило затримання Росією кримських татар.

Про це у Twitter повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца.

Читайте також: ФСБ звинуватила помічника Джемілєва у створенні "екстремістської групи" в окупованому Криму

"Чергові незаконні затримання в Криму. Окупант намагається придушити волю кримських татар. Засуджуємо і далі будемо апелювати до міжнародних судів", – заявила Беца.

Чергові незаконні затримання в Криму. Окупант намагається придушити волю кримських татар. Засуджуємо і будемо далі апелювати до міжн судів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 травня 2018 р.

Нагадаємо, зранку, 21 травня, в анексованому Криму ФСБ Росії затримали двох жителів Бахчисарайського району. За повідомлення російських спецслужб їх підозрюють в участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка заборонена в Росії як терористична організація.