"Будете щасливі і багаті": росіян закликають здавати свою техніку ЗСУ і йти в полон

Верховна Рада встановила винагороду за добровільну передачу Збройним Силам України бойової техніки агресора. Вона стосується російських військових зокрема.

За передачу ЗСУ російського літака, наприклад, можна отримати 1 мільйон доларів. Ведучі Катерина Соляр та Артем Овдієнко в ефірі 24 каналу пояснили, чому відповідна можливість – шанс для окупантів.

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"Зекономите нам кулю – збережете собі життя"

Артем Овдієнко закликав російських військових здаватися Збройним Силам України: "Здавайтесь, зекономите нам кулю – збережете собі життя. Робіть так, як ми радимо – будете живі, багаті, і можливо, навіть трохи щасливі".

Наразі, ймовірніше за все, родини путінських вояків сподіваються, що отримають компенсацію через загибель свого родича "на спецоперації"в Україні. Проте Артем Овдієнко наголосив, що тіло вбитого окупанта ніхто в Росію не вивезе, відповідно, грошей не буде.

Якщо здаватиметесь зі зброєю, пригоните нам свою бронетехніку – самі залишитесь живими ще й підзаробите,

– сказав ведучий.

Катерина Соляр зазначила, що виплати за бронетехніку росіян – тільки після перемоги України.

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