Будете їздити на дрезинах: виробник поїздів Alstom припиняє постачання до Росії

Французька компанія Alstom припиняє постачання своєї продукції до Росії. Мова йде про локомотиви та залізничне обладнання, йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

Концерн повідомив, що уважно стежить за драматичною ситуацією, яка зараз відбувається в Україні, та підтвердив припинення постачання своєї продукції до Росії та всіх майбутніх бізнес-інвестицій.

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Безпека наших співробітників та їхніх сімей, як завжди, є нашим першочерговим пріоритетом. Створена спеціальна команда, яка керує ситуацією з початку конфлікту, вживає заходів для найкращої підтримки. Наші думки також з усіма жертвами цього конфлікту,

– йдеться у повідомленні.

Alstom розробляв партнерський проєкт з Укрзалізницею, включаючи постачання локомотивів та супутні послуги. Поточні обговорення цього проєкту були призупинені через вторгнення Росії. Компанія Alstom висловила свою глибоку солідарність з UZ у цей драматичний час.

У свою чергу, Укрзалізниця висловила подяку компанії за підтримку та солідарність з народом України.

АТ "Укрзалізниця" закликає й інших світових виробників, зокрема Stadler та Siemens, призупинити діяльність у країнах-агресорах: Росії та Білорусі. Також українські залізничники вимагають виключити російську та білоруську залізниці з усіх міжнародних організацій та припинити із цими країнами вантажні та пасажирські перевезення.

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