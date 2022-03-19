Будинки падають, а ми стоїмо, – харківські захисники пообіцяли Україні перемогу

Збройні сили України продовжують обороняти Харків проти російського загарбання. Бої за місто тривають, а захисники запевняють, що стоятимуть у місті до перемоги.

Військові записали звернення до українців, де наголосили, що попадали будинки, а вони вистояли.

Увага Військові ООС відбили 10 атак ворога, знищили понад 100 окупантів і десятки одиниць техніки

Рідний Харків, за спиною розвалені будинки, попадали, а ми стоїмо і будемо стояти до нашої перемоги!,

– сказав військовий у зверненні.

Сьогодні, 19 березня, в Ізюмському районі під обстрілами Росії загинули п'ятеро мирних жителів. Наразі Харківська ОВА працює над питанням організації гуманітарних та евакуаційних коридорів до Ізюмської та Оскільської громад.

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