Будинки, стовп та магазини, – мер Миколаєва показав об'єкти, які "денацифікували" окупанти

Олександр Сєнкевич розповів, що ніч на 19 квітня у Миколаєві була напруженою. Російські окупанти хаотично обстрілювали місто.

Міський голова Миколаєва розповів, що вранці об'їхав усі постраждалі локації. Наразі там працюють рятувальники та комунальники.

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Житлові будинки, сервіс шиномонтажу, автоцентр, електроопора, офіси та магазини – ось такі "військові" об'єкти потрапили під обстріли,

– повідомив Сєнкевич.

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Дані ДСНС

Інформація про вибухи у Миколаєві з'явилася близько 23:39.

Раніше ДСНС повідомила, що внаслідок нічних обстрілів горіли житловий будинок, а також – склад будівельного магазину. Росіяни гатили по місту з артилеїі.

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