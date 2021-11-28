Будинки залило нечистотами: у Херсоні трапилась масштабна аварія на колекторі

28 листопада 2021 , 15:04
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Джерело:

Kherson.net.ua

В одному з районів Херсона трапилась масштабна аварія на колекторі. Через прорив каналізаційної труби з-під землі бив брудний фонтан 30 метрів заввишки.

Інцидент трапився 27 листопада ввечері. Про це повідомили у ЗМІ. 

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У Херсоні через прорив труби будинки залило фекаліями

У Шуменському мікрорайоні неподалік ліцею (мовиться про Херсонський ліцей Херсонської обласної ради –  24 канал) прорвало каналізаційну трубу. Внаслідок потужного прориву з-під землі забив каналізаційний фонтан із нечистотами,
 – написало видання. 

Також повідомили, що наразі невідома причина аварії.

Видання "Сегодня" написало, що через аварію на колекторі, найбільше постраждали 5 будинків приватного сектору. Адже попередньо відомо, що напором брудної води з нечистотами у понад 30 метрів заввишки, залило житлові будинки зверху донизу.

У Херсоні прорвало каналізаційну трубу: дивіться відео з місця інциденту

Відомо, що в будинках людей зіпсовані речі, меблі та майже все в будинку. Наразі з підвалів викачують фекалії.

Водоканал працює на місці з ночі 28 листопада, працівники шукають можливість дістатися до аварійної ділянки. Влада також намагається залагодити ситуацію. 

Вже відселено одного мешканця. Мерія готує 3 кімнати для 12 людей, майно яких найбільше постраждало,
– мовиться у повідомленні.  

У Херсоні через прорив каналізації 5 будинків забруднили нечистотами / Фото "Сегодня"

 

Коротко про останні аварії, пов'язані з каналізаціями

Автор: Діана Квасневська