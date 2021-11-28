Будинки залило нечистотами: у Херсоні трапилась масштабна аварія на колекторі
Джерело:Kherson.net.ua
В одному з районів Херсона трапилась масштабна аварія на колекторі. Через прорив каналізаційної труби з-під землі бив брудний фонтан 30 метрів заввишки.
Інцидент трапився 27 листопада ввечері. Про це повідомили у ЗМІ.
Читайте також На Подолі прорвало каналізацію, але охоронці новобудови не давали усунути потоп
У Херсоні через прорив труби будинки залило фекаліями
У Шуменському мікрорайоні неподалік ліцею (мовиться про Херсонський ліцей Херсонської обласної ради – 24 канал) прорвало каналізаційну трубу. Внаслідок потужного прориву з-під землі забив каналізаційний фонтан із нечистотами,
– написало видання.
Також повідомили, що наразі невідома причина аварії.
Видання "Сегодня" написало, що через аварію на колекторі, найбільше постраждали 5 будинків приватного сектору. Адже попередньо відомо, що напором брудної води з нечистотами у понад 30 метрів заввишки, залило житлові будинки зверху донизу.
У Херсоні прорвало каналізаційну трубу: дивіться відео з місця інциденту
Відомо, що в будинках людей зіпсовані речі, меблі та майже все в будинку. Наразі з підвалів викачують фекалії.
Водоканал працює на місці з ночі 28 листопада, працівники шукають можливість дістатися до аварійної ділянки. Влада також намагається залагодити ситуацію.
Вже відселено одного мешканця. Мерія готує 3 кімнати для 12 людей, майно яких найбільше постраждало,
– мовиться у повідомленні.
У Херсоні через прорив каналізації 5 будинків забруднили нечистотами / Фото "Сегодня"
Коротко про останні аварії, пов'язані з каналізаціями
- Наприкінці листопада в Києві на вулиці Глибочицькій, 13 стався масштабний прорив труби водопостачання. Через це затопило вулицю. Подекуди вона сягала середини коліс автівок.
- 18 листопада у Дніпрі через прорив труби окропом затопило цілий двір будинку. Через це люди навіть не могли вийти зі своїх під'їздів.
- Наприкінці жовтня в Оболонському районі Києва прорвало теплотрасу. На вулиці Семена Скляренка був кількаметровий "гейзер", який фонтанував брудною водою.