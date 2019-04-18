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      Будинки зі сміття: як виглядає житловий комплекс, повністю збудований із вторсировини

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      Житлові будинки з вторсировини збудували у Копенгагені
      Житлові будинки з вторсировини збудували у Копенгагені / Dezeen.com

      У Копенгагені збудували 20 житлових будинків з вторинної сировини – перероблених будівельних матеріалів.

      Таунхаузи збудували за проектом данського архітектурного бюро Lendager Group, пише Dezeen.

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      У будівництві житлового комплексу під назвою Upcycle Studios використовували бетон, який залишився після будівництва метро, віконні рами та склопакети, які залишились після реновації інших будинків.

      20 нових таунхаузів розташувались у прилеглому до центру Копенгагена районі Ørestad.

      Копенгаген будинки вторсировина
      Будинки з вторсировини збудували у Копенгагені

      Upcycle Studios є прикладом того, як відходи можна використовувати як ресурс.

       

      Ми можемо будувати житлові будівлі без необхідності йти на компроміс щодо якості, естетики або ціни,
      – кажуть в архітектурному бюро Lendager Group.

      У Копенгагені збудували житловий комплекс з вторсировини: дивіться фото інтер'єру

       

      На першому поверсі міських котеджів розташували гостьові кімнати та робочі зони, спальні – на третьому. Архітектори також спроектували гаражів та передбачили місце для сонячних батарей на дахах будинків.

      Раніше Lendager Group уже представило проект екопоселення площею 35 тисяч метрів квадратних у столиці Данії. Для його будівництва використовуватимуть лише повторно перероблені матеріали.

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      Теги: Новини нерухомості світу Новини нерухомості Данія Архітектура
      Джерело: 24 канал
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