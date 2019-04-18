Будинки зі сміття: як виглядає житловий комплекс, повністю збудований із вторсировини
У Копенгагені збудували 20 житлових будинків з вторинної сировини – перероблених будівельних матеріалів.
Таунхаузи збудували за проектом данського архітектурного бюро Lendager Group, пише Dezeen.
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У будівництві житлового комплексу під назвою Upcycle Studios використовували бетон, який залишився після будівництва метро, віконні рами та склопакети, які залишились після реновації інших будинків.
20 нових таунхаузів розташувались у прилеглому до центру Копенгагена районі Ørestad.
Будинки з вторсировини збудували у Копенгагені
Upcycle Studios є прикладом того, як відходи можна використовувати як ресурс.
Ми можемо будувати житлові будівлі без необхідності йти на компроміс щодо якості, естетики або ціни,
– кажуть в архітектурному бюро Lendager Group.
У Копенгагені збудували житловий комплекс з вторсировини: дивіться фото інтер'єру
На першому поверсі міських котеджів розташували гостьові кімнати та робочі зони, спальні – на третьому. Архітектори також спроектували гаражів та передбачили місце для сонячних батарей на дахах будинків.
Раніше Lendager Group уже представило проект екопоселення площею 35 тисяч метрів квадратних у столиці Данії. Для його будівництва використовуватимуть лише повторно перероблені матеріали.