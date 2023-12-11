"Будинку немає, а комин – лишився": жителі Бортничів показали наслідки російської атаки
Ворог 11 грудня запустив балістичні ракети у напрямку Києва. Сили ППО збили усі цілі, втім уламки впали у Дарницькому районі й завдали чимало руйнувань.
Зокрема, уламки впали у Дарницькому районі в Бортничах. Там пошкоджено десятки будинків. У більшості місцевих повилітали вікна, двері та частково пошкоджені будинки, але є й ті, чиї будинки вщент зруйновані.
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Залишилася одна піч
Мешканці Бортничів розповіли, що близько о 4 ранку пролунав потужний вибух. Чоловік на ім'я Олександр розповів, що у його будинку вилетіли всі вікна та двері. Він разом з дружиною намагався вийти з будинку, але двері були заблоковані. Сім'ю врятували співробітники ДСНС, які прибули на місце падіння уламків.
Прокинулися від того, що був такий гучний вибух. В кімнаті вилетіло вікно – його вирвали. Спробували вийти на двір, але двері заклинили,
– пригадав чоловік нічну атаку.
Він додав, що коли рятувальники витягли їх з пошкодженого будинку, то чоловік побачив усі наслідки атаки. Олександр розповів, що в Бортничах було багато поліцейських, карет швидкої та рятувальників, а скрізь валялися розбиті вікна та двері.
Житель Бортничів Віктор під час нічної атаки втратив своє житло. Він розповів, що у нього залишилася лише одна піч і деякі інструменти, а все інше – під завалами. Попри зруйнований будинок, чоловік знаходить привід для усмішки – уціліла частина каміна, який він будував сам. Більша частина зруйнована, але комин (частина димоходу) – уцілів.
Це я своїми руками будував той камін. Добре, що не пошкодував цементу, й тепер лише він лишився. 8 метрів у висоту був. Половина впала, а це – лишилося. Як під час війни – лишилася одна пічка, а будинку немає,
– говорить чоловік.
Руйнування після ракетної атаки: дивіться відео
Атака на Київ 11 грудня: головне
- Близько о 4 ранку ворог запустив балістичні ракети у напрямку Київської області. За попередніми даними, пуски здійснювалися з території Брянської області. Всього ворог атакував 8 ракетами, які сили та засоби ППО успішно ліквідували.
- За лічені хвилини у Києві пролунали вибухи, а після них – оголосили повітряну тривогу. Юрій Ігнат пояснив, що балістичні ракети летять надто швидко й сили ППО мають лічені хвилини, аби зреагувати й ліквідувати ціль. Тому бувають випадки, коли спочатку лунає вибух, а вже після – сигнал тривоги.
- Уламки збитих ракет впали у Дарницькому районі. Як повідомили у КМВА, частина уламків впала на недобудовану будівлю і там спалахнула пожежа. Рятувальники її оперативно ліквідували. Також уламки знайшли на газоні й на території магазину-складу.
- На жаль, не минулося без постраждалих. Осколкові поранення нижніх кінцівок отримав 31-річний чоловік. Ще три жінки мали гостру реакцію на стрес. Усі постраждалі – мешканці Бортничів.