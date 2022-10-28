"Де Ненсі": чоловік, що проник у дім Пелосі, готував напад саме на неї

У США невідомий проник у будинок Ненсі Пелосі й напав на її чоловіка. З'ясувалося, що ціллю зловмисника була саме спікерка Палати представників США.

Підозрюваного у нападі на 82-річного Пола Пелосі вже взяли під варту. Водночас чоловік чиновниці перебуває у лікарні.

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Після нападу Байден подзвонив Пелосі

За даними американських ЗМІ, нападник шукав у резиденції саме Ненсі Пелосі. Коли він побачив її чоловіка, то почав кричати: "Де Ненсі, де Ненсі?". Зауважимо, що політикиня у цей час перебувала у Вашингтоні.

Після нападу спікерці Палати представників США зателефонував американський президент Джо Байден. Він сказав, що молиться за одужання її чоловіка.

Президент продовжує засуджувати будь-яке насильство та просить поважати прагнення родини до приватного життя,

– заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Розслідуванням інциденту спільно займаються ФБР, поліція Капітолія та департамент поліції Сан-Франциско.

Що відомо про вторгнення в будинок Пелосі

Це не перший напад на резиденцію Пелосі у Сан-Франциско. Перед масовими заворушеннями у Капітолії, що трапилися у січні 2021 року, невідомі обмалювали будинок політикині. Крім того, на тротуарі поруч залишили голову свині.

Інцидент трапився близько 02:30 за місцевим часом. Після нападу чоловіка відправили у лікарню. Зараз його життю нічого не загрожує.

Зауважимо, що лише недавно Пола Пелосі зловили п'яним за кермом. Суд визнав його винним і покарав позбавленням волі на 5 днів у в'язниці в окрузі Напа, що в Каліфорнії.

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