На Черкащині в будинок підприємця кинули гранату: фото

У Корсуні-Шевченківському в будинок місцевого підприємця Юрія Брижатого невідомий кинув гранату. Вибух прогримів на даху будинку, а зловмисник одразу втік.

Син підприємця розповів, що жертв вдалося уникнути. Вибух лише пошкодив дах, а також налякав дітей.

До слова Під час навчань "Козацька булава-2021" танкові снаряди полетіли в село

На даху будинку приблизно о 02:30 пролунав вибух. Оглянувши місце події була виявлена скоба від гранати РГД-5,

– розповів Іван Брижатий.

Він звернувся до людей, які мають камери спостереження на сусідніх вулицях. Він сподівається таким чином встановити виконавця злочину.



Пошкоджений вибухом дах будинку / Фото Івана Брижатого

Корсунь-Шевченківський у Черкаській області: карта