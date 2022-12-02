Будинок посла України у Ватикані вимазали екскрементами

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш заявив, що до його будинку в Римі в четвер пробралися невідомі. Вони обмазали вхідні двері, сходи та стіни помешкання екскрементами.

Він заявив, що не знає, хто фізично вчинив акт вандалізму. Однак він сказав, що можна уявити, хто його замовив.

Важливо Це просто люди хворі на голову, – Кулеба про тих, хто надсилав конверти з частинами тварин

Відповідаючи на запитання, чи може бути до інциденту причетний Кремль, Юраш зазначив:

Я думаю, що так, прямо чи опосередковано.

Він додав, що посольство звернулося до поліції, й очікує на підвищення заходів безпеки.

У світі триває конвертний терор українських посольств

Тим часом 2 грудня стало відомо про отримання консульством України в Неаполі пакунку з очима тварин. Український дипломат переконаний, що це скоординована кампанія. У МЗС України вважають, що такі дії спрямовані на залякування українських дипустанов за кордоном.

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив припущення, що цей терор пов'язаний з Росією. Він наголосив, що ті люди, які вигадали цю "операцію", вони просто хворі на голову.