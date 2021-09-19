Будинок згорів дотла: на базі відпочинку під Харковом спалахнула пожежа – є постраждалі
Джерело:поліція Харківщини
Під Харковом спалахнула моторошна пожежа. Вогонь охопив дерев'яний будинок у селищі Печеніги, що розташований на базі відпочинку по вулиці Дачній.
Повідомлення про пожежу надійшло до місцевих правоохоронців 19 вересня о 6:08. На місце подіх одразу вирушили правоохоронці та рятувальники.
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Що відомо про постраждалих
На момент займання всередині перебували 10 людей. 43-річному чоловіку та 35-річній жінці знадобилася допомога лікарів. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Інші люди відмовилися від медичної допомоги та надання пояснень.Зверніть увагу! Поліція встановлює усі обставини пожежі. За попередньою інформацією, займання спричинило замикання електропроводки.
Поліція розслідує справу
Пожежу оперативно ліквідували співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Слідчі вже внесли відомості про пожежу до Єдиного реєстру за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Максимальне покарання – до 3 років позбавлення волі.
Внаслідок пожежі постраждали люди / Фото Нацполіції
Дерев'яний будинок вигорів вщент / Фото Нацполіції
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