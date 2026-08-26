Будинок знищено вогнем: у Чернігові через атаку є постраждала і загиблі, серед них – дитина

Вранці 26 серпня Росія завдала удару по Чернігову. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного будинку.

На жаль, є жертви та постраждала. Про це повідомили у Чернігівській міській раді.

Що відомо про атаку на Чернігів

Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку. Він, фактично, знищений вогнем.

Також пошкоджено господарські будівлі. Пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч.

Попередньо, на момент удару в будинку перебували троє людей.

14-річну дівчинку госпіталізовано до лікарні.

Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки.

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Нагадаємо, що напередодні вдень Росія вдарила по багатоповерхівці у Чернігові. Спалахнула пожежа, постраждали люди.