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26 серпня, 07:16
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Оновлено - 07:53, 26 серпня

Будинок знищено вогнем: у Чернігові через атаку є постраждала і загиблі, серед них – дитина

Софія Рожик

Вранці 26 серпня Росія завдала удару по Чернігову. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного будинку.

На жаль, є жертви та постраждала. Про це повідомили у Чернігівській міській раді.

Що відомо про атаку на Чернігів

Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку. Він, фактично, знищений вогнем.

Також пошкоджено господарські будівлі. Пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч.

Попередньо, на момент удару в будинку перебували троє людей. 

14-річну дівчинку госпіталізовано до лікарні. 

Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки.

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Нагадаємо, що напередодні вдень Росія вдарила по багатоповерхівці у Чернігові. Спалахнула пожежа, постраждали люди.

Увечері росіяни тероризували приватний сектор. Знищено кілька будинків, також постраждали місцеві мешканці.

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