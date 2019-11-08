Будинок у Києві прикрасили муралом із Кримом та українським хлопчиком

Києві на вулиці Ярославській відкрили мурал "Маленький громадянин", присвячений кампанії #IBelong від Агентства ООН у справах біженців. Мурал створили, щоб привернути увагу до теми безгромадянства.

На муралі зображена дитина, яка тримає в руках намальований паспорт з написом "Я громадянин". Позаду дитини зображений краєвид з Ластівчиним гніздом у Криму.

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"На цьому муралі зображена дитина, яка хоче мати національність, хоче мати громадянство", – сказав представник ООН в Україні Пабло Матеу, повідомляє Укрінформ.

Авторка муралу, художниця Катерина Рудакова розповіла, що була дуже вражена, коли 2 роки тому побачила у фейсбуці публікацію, в якій маленький хлопчик з Криму намалював собі український паспорт.

Коли цього року я побачила творчу ідею зробити такий мурал, висвітлити проблему безгромадянства, я вирішила не робити сумних заплаканих очей дітей, а хотіла щось оптимістичне, – що людина мріє стати громадянином, і її мрії можуть вилитися в життя,

– пояснила свою роботу художниця.



Мурал "Маленький громадянин" у Києві / Фото Укрінформу