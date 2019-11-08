07:22
8 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Америка знищує російське православ'я. Кадиров планує вбивати за образи в інтернеті
      Вєсті Кремля
      22:32, 7 листопада
      Вєсті.UA: Обмовка Зеленського за Фройдом. Порошенко відпочиває
      Вєсті.UA
      19:27, 7 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020

      Будинок у Києві прикрасили муралом із Кримом та українським хлопчиком

      132 Читать новость на русском
      Мурал "Маленький громадянин" у Києві
      Мурал "Маленький громадянин" у Києві / Ukrinform.ua

      Києві на вулиці Ярославській відкрили мурал "Маленький громадянин", присвячений кампанії #IBelong від Агентства ООН у справах біженців. Мурал створили, щоб привернути увагу до теми безгромадянства.

      На муралі зображена дитина, яка тримає в руках намальований паспорт з написом "Я громадянин". Позаду дитини зображений краєвид з Ластівчиним гніздом у Криму.

      Дивіться також, який мурал прикрашатиме ЧАЕС

      "На цьому муралі зображена дитина, яка хоче мати національність, хоче мати громадянство", – сказав представник ООН в Україні Пабло Матеу, повідомляє Укрінформ.

      Авторка муралу, художниця Катерина Рудакова розповіла, що була дуже вражена, коли 2 роки тому побачила у фейсбуці публікацію, в якій маленький хлопчик з Криму намалював собі український паспорт.

      Коли цього року я побачила творчу ідею зробити такий мурал, висвітлити проблему безгромадянства, я вирішила не робити сумних заплаканих очей дітей, а хотіла щось оптимістичне, – що людина мріє стати громадянином, і її мрії можуть вилитися в життя,
      – пояснила свою роботу художниця.

      Мурал Київ вулиця Ярославська Маленький громадянин Урим паспорт України
      Мурал "Маленький громадянин" у Києві / Фото Укрінформу

       

      blog_ava
      Цемах готовий свідчити у справі MH17: бойовик назвав умову
      сьогодні
      1193
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Мистецтво Мурал Анексія Криму ООН
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про таємниці засідань "Слуги народу" і газовий контракт з Росією: Герус розповів деталі
      сьогодні , 00:53 Про таємниці засідань "Слуги народу" і газовий контракт з Росією: Герус розповів деталі
      Катерина Козачинська 559
      Головні новини 7 листопада: інтерв’ю Зеленського, обшуки у власника "Прямого", справа Дубневича
      7 листопада , 22:21 Головні новини 7 листопада: інтерв’ю Зеленського, обшуки у власника "Прямого", справа Дубневича
      Ірина Кошанська 1304
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      7 листопада , 09:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      4501
      Письмо из Луганска: война стала частью нашей жизни
      7 листопада , 22:00 Письмо из Луганска: война стала частью нашей жизни
      Ольга Черненко 342
      "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", Циганков не забив пенальті: відео
      7 листопада , 21:55 "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", Циганков не забив пенальті: відео
      Юрій Семенюк 1363
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук