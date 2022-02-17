У будівлі було 20 дітей: військові розповіли про цинічний обстріл дитсадка в Станиці Луганській

Окупанти 17 лютого цинічно обстріляли Станицю Луганську. Снаряд влучив у місцевий дитсадок, де перебували 20 дітей та 18 працівників. Їх евакуювали.

Пресслужба ОТУ "Північ" розповіла, що внаслідок атаки окупантів постраждали дві жінки та чоловік. Вони отримали контузії.

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Вихованці садочка, на щастя, лишилися неушкодженими. На час провокації з боку НЗФ в закладі перебували 20 дітей та 18 працівників, яких евакуювали,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, пресслужба ОТУ "Північ" розповіла, що половина населеного пункту залишилася без електропостачання.

Провокації ворога не закінчилися

У ЗСУ розповіли, що на цьому ворожі провокації не закінчилися. Зокрема у телеграм-каналах так званих "Сводок ополчєнія" поширюють фото та відео зі зруйнованого дитсадка. Моторошні кадри підкріплюють псевдозвинуваченнями у бік ЗСУ.

Обстріл дитсадка у Станиці Луганській

Окупанти 17 лютого обстріляли Станицю Луганську.

В епіцентрі вогню опинилися дитсадок та залізнична станція Кіндрашівська-нова.

У дитсадок влучив один зі снарядів.

Жертв, на щастя, не було.

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Допис ОТУ "Північ":

Близько 9:00 ранку сьогодні, 17 лютого, незаконні збройні формування здійснили неймовірний за своєю жорстокістю та цинізмом вчинок. Окупанти обстріляли з важкого озброєння Станично-Луганський дошкільний навчальний заклад, який розташований в межах відповідальності ОТУ "Північ".

В результаті атаки окупантів постраждали троє працівників дитячого садочку – дві жінки та чоловік отримали контузії. Вихованці садочка, на щастя, лишилися неушкодженими. На час провокації з боку НЗФ в закладі знаходилися 20 дітей та 18 працівників, яких евакуювали.

Також половина населеного пункту залишилася без електропостачання.

Та на цьому провокації ворога не завершилися. ЗМІ ОРЛО, зокрема телеграм-канали так званих «Сводок ополчєнія» розповсюдили фото та відео зі зруйнованого окупантами ж дитсадка, підкріпивши їх псевдозвинуваченнями в бік Збройних сил України.

Вчергове звертаємо вашу увагу: не довіряйте інформації з неперевірених джерел та пам'ятайте, що ЗСУ завжди дотримуються всіх законодавчих та моральних засад на фронті.