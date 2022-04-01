У будівлі Миколаївської ОДА загинув переговорник, який мав домовлятися про здачу росіянами зброї

Кількість загиблих у будівлі Миколаївської ОДА, на жаль, зростає. Стало відомо, що серед жертв є переговорник, який мав домовлятися про здачу зброї росіян.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголосив, що людини немає, але команда про здачу зброї для окупантів буде.

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Людей витягують з-під завалів

Станом на ранок 1 квітня кількість жертв зросла до 27 осіб. Одна людина померла в реанімації.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Пошуково-рятувальні роботи тривають цілодобово.

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