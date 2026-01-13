Укр Рус
13 січня, 16:45
3

У Міністерстві енергетики спростували повідомлення про прорив каналізації

Поліна Буянова
Основні тези
  • Повідомлення про прорив каналізації в Міністерстві енергетики не відповідає дійсності, це спростувала прессекретарка Ганна Дудка.
  • Насправді ж у будівлі Міністерства виникла проблема з теплопостачанням, яку наразі усувають.

У вівторок, 13 січня, в мережі з'явилася інформація про нібито прорив каналізації у підвалі будівлі Міністерства енергетики. Однак ці повідомлення не відповідають дійсності.

Про це в коментарі 24 Каналу розповіла прессекретарка Міненерго Ганна Дудка.

Що сталося в будівлі Міненерго?

Інформацію про нібито прорив каналізації поширив народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко.

В Міненерго прорвало каналізацію в підвалі. Навіть і не знаю як сприймати – це якийсь знак для нового керівника?! Сигнал з небес?! Чи не підірве ця подія енергетичну безпеку країни остаточно?! 
– йшлося в дописі.

Однак в Міненерго заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Виникла проблема в мережі теплопостачання, яка наразі усувається, 
– пояснила Ганна Дудка.

За її словами, проблема виникла саме в будівлі Міністерства – йдеться про трубу теплопостачання. Її вже лагодять і ситуація перебуває під контролем.

Яка ситуація зараз в Києві з теплом та світлом?

  • Київ залишився частково без опалення унаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки, яку Росія здійснила 9 січня. Через дії ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.
     

  • У коментарі 24 Каналу експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно розповіла, що повторний запуск системи можливий лише за плюсової температури. Вона також зауважувала, що ризики промерзання більші в старих панельних будинках, де мережі розташовані ближче до зовнішніх стін.
     

  • Зранку 13 січня у столиці ввели графіки аварійних відключень електрики. В окремих районах світла може не бути до кінця доби через проведення ремонтних робіт. 