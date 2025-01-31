Фортифікація на Дніпропетровщині відбувається за планом Генштабу, – заступник голови ОВА

Будівництво фортифікаційних споруд у Дніпропетровській області триває. Усі роботи проводять вчасно й у повному обсязі за планом, визначеним Генштабом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника голови Дніпропетровської ОВА Юрія Яндульського в ефірі телемарафону.

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Будівництво фортифікацій на Дніпропетровщині

Посадовець наголосив, що фортифікація на Дніпропетровщині відбувається відповідно до планів, які визначені Генеральним штабом.

Усі роботи ведуться вчасно, у повному об'ємі,

– запевнив Яндульський.

Також зазначив, що голова ОВА постійно здійснює виїзд на прифронтові території, – громади, які наближені до лінії розмежування. Проводиться огляд фортифікаційних споруд, також постійне спілкування з головами територіальних громад.

Юрій Яндульський також наголосив, російський агресор постійно обстрілює прифронтові громади Нікопольського й Синельниківського районів. Окупанти здійснюють терористичні атаки, завдають ударів з РСЗВ "Град", здійснюють артилерійські обстріли та спрямовують дрони-камікадзе.

"Постійно ворог вбиває, на жаль, нищить цивільну інфраструктуру та медзаклади", – зазначив заступник голови Дніпропетровської ОВА.