Російський уряд спрямує понад 573 мільйони доларів на будівництво залізничних поромів для сполучення з Калінінградською областю. У такий спосіб Москва намагається запобігти наслідкам можливої транспортної блокади регіону.

Як передають російські медіа з посиланням на заяву російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, нові судна курсуватимуть морським маршрутом між портами Балтійськ та Усть-Луга.

Які подробиці?

Ця лінія безпосередньо зв'язує Калінінградську та Ленінградську області в обхід сухопутних шляхів через Литву та Польщу.

Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок коштів із Фонду національного добробуту, оскільки ініціативу внесли до списку ключових інфраструктурних витрат.

Судна планують спорудити за російським проєктом на вітчизняній верфі та повністю ввести в експлуатацію до 2030 року.

Калінінградська область має особливе географічне положення, і через це протиправні дії деяких країн, порушення логістичних ланцюгів, спроби транспортної блокади ускладнюють роботу підприємств, що там розташовані,

– заявив Михайло Мішустін.

За твердженням російського прем'єр-міністра, виготовлення обох поромів уже розпочалося, аби забезпечити російський анклав безперебійними поставками сировини й товарів за умов обмеження європейського транзиту.

Українські безпілотники дедалі частіше дістають російські об'єкти за тисячі кілометрів від кордону з Україною. Під ударами опиняються цілі в Балтійському морі, військові об'єкти в Калінінградській області та логістична інфраструктура Росії. Одним із показових випадків стало ураження судна Sparta II у Фінській затоці.