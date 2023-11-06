Окупанти почали будівництво залізниці через Маріуполь і Бердянськ до Криму

Окупанти анонсували будівництво залізниці, яка нібито має з'єднати Ростов-на-Дону та Крим. Колія пройде, зокрема, територією Запорізької області.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство РІА "Новості" з посиланням на так званого губернатора окупованої Запорізької області Євгенія Балицького.

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Другий проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Цей проєкт вже розпочато. Якимівка нижче Мелітополя, на Південний Захід знаходиться, якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво,

– ідеться у повідомленні.

Пропагандисти також додали, що таким чином намагаються вирішити потреби загарбників.

"Побудувавши залізничну гілку, хоча б одну колію, без електричної тяги, нехай вона буде тепловозною, але ми вирішимо завдання військових", – зазначив Балицький.

Далі окупант додав, що залізниця також має вирішити "питання вивезення зерна, залізної руди, металобрухту, вугілля та багатьох елементів", які хочуть пов'язати з "великою землею". Мовляв, їздити через Кримський міст не лише далеко, а ще й небезпечно.

Тож, за його словами, це дозволить убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів.

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