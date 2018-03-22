Будівництво міста мрії та брендована сумка: чим депутати дивували у день Савченко

22 березня, у день коли у Верховній Раді відбувався розгляд питань щодо нардепа Надії Савченко, інші парламентарі дарма часу не гаяли. Зокрема, парламентар з групи "Відродження" Євген Гєллєр бавився у мобільну гру Township, а представниця БПП Ніна Южаніна прийшла на засідання з аксесуаром від італійського бренду Salvatore Ferragamo.

Про це повідомляє ресурс "Страна", який і оприлюднив відповідні фото- та відеодокази.

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Підкреслюється, 43-річний бізнесмен і політик грав на своєму iPhone у стратегію, суть якої полягає в тому, щоб побудувати містечко, розвивати свій сільськогосподарський сектор, розширювати ферми та збирати урожай, тобто треба зробити своє місто красивим і унікальним.



Депутати у Раді не лише приймають закони

Крім того, у грі можна проводити ярмарки та свята, будувати нові заклади, а будь-який житель вашого міста може звернутися з проханням, яке Ви, як гідний мер, обов'язково повинні виконати.

Як наголошують розробники забавки, Township – яскрава і доброзичлива гра для тих, хто вважає за краще створювати, а не руйнувати.

Гєллєр будував місто мрії у ВР: відео

Зауважимо, що бавився Гєллєр під час перерви.

Також, у Раді 22 березня вражала Ніна Южаніна, яка принесла до парламенту сумочку від Salvatore Ferragamo. За інформаціє видання, це Amy Calfskin Tote темно-синього кольору, яку зроблено з телячої шкіри.



Южаніна у Раді похвалилася наддорогим аксесуаром

До слова, ціна такого аксесуару становить 1490 доларів або майже 40 тисяч гривень за останнім курсом НБУ.



Сумочка Южаніної коштує близько 1,5 тисячі доларів

Нагадаємо, 22 березня з трибуни українського парламенту очільник ГПУ продемонстрував відеодокази, які підтверджують, що Савченко та Рубан брали участь в організації перевезення зброї з окупованих територій Донбасу, а також обговорювали плани держперевороту. Згодом Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності, притягнення до відповідальності та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко. Усі три подання ГПУ підтримало понад 226 народних депутатів. Опісля Савченко затримали у стінах Ради.