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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Строительство города мечты и брендированная сумка: чем депутаты удивляли в день Савченко

82 Читати новину українською
Евгений Геллер и Нина Южанина
Евгений Геллер и Нина Южанина / Коллаж 24 Канал

22 марта, в день, когда в Верховной Раде проходило рассмотрение вопросов относительно нардепа Надежды Савченко, другие парламентарии зря времени не теряли. В частности, парламентарий из группы "Возрождение" Евгений Геллер играл в мобильную игру Township, а представитель БПП Нина Южанина пришла на заседание с аксессуаром от итальянского бренда Salvatore Ferragamo.

Об этом сообщает ресурс "Страна", который и обнародовал соответствующие фото- и видеодоказательства.

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Подчеркивается, 43-летний бизнесмен и политик играл на своем iPhone в стратегию, суть которой заключается в том, чтобы построить городок, развивать свой сельскохозяйственный сектор, расширять фермы и собирать урожай, то есть надо сделать свой город красивым и уникальным.

Геллер, Рада, мобільна гра, Township

Депутаты в Раде не только принимают законы

Кроме того, в игре можно проводить ярмарки и праздники, строить новые заведения, а любой житель вашего города может обратиться с просьбой, которую Вы, как достойный мэр, обязательно должны выполнить.

Как отмечают разработчики игры, Township – яркая и дружелюбная игра для тех, кто предпочитает создавать, а не разрушать.

Геллер строил город мечты в ВР: видео

Отметим, что играл Геллер во время перерыва.

Также в Раде 22 марта поражала Нина Южанина, которая принесла в парламент сумочку от Salvatore Ferragamo. По информации издания, это Amy Calfskin Tote темно-синего цвета, сделанное из телячьей кожи.

Южаніна, Рада, сумочка, Salvatore Ferragamo, ВР

Южанина в Раде похвасталась сверхдорогим аксессуаром

К слову, цена такого аксессуара составляет 1490 долларов или почти 40 тысяч гривен по последнему курсу НБУ.

Южаніна, Рада, сумочка, Salvatore Ferragamo, ВР

Сумочка Южаниной стоит около 1,5 тысячи долларов

Напомним, 22 марта с трибуны украинского парламента глава ГПУ продемонстрировал видеодоказательства, подтверждающие, что Савченко и Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота. Впоследствии Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Все три представления ГПУ поддержали более 226 народных депутатов. После Савченко задержали в стенах Рады.

Теги: Новости Украины Новости политики Мода Деньги Блок Петра Порошенко Верховная Рада Геллер Евгений Борисович мобильные устройства
Источник: 24 Канал
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