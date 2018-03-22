Строительство города мечты и брендированная сумка: чем депутаты удивляли в день Савченко

22 марта, в день, когда в Верховной Раде проходило рассмотрение вопросов относительно нардепа Надежды Савченко, другие парламентарии зря времени не теряли. В частности, парламентарий из группы "Возрождение" Евгений Геллер играл в мобильную игру Township, а представитель БПП Нина Южанина пришла на заседание с аксессуаром от итальянского бренда Salvatore Ferragamo.

Об этом сообщает ресурс "Страна", который и обнародовал соответствующие фото- и видеодоказательства.

Читайте также: В сети показали "лабутены по-христиански" из Верховной Рады

Подчеркивается, 43-летний бизнесмен и политик играл на своем iPhone в стратегию, суть которой заключается в том, чтобы построить городок, развивать свой сельскохозяйственный сектор, расширять фермы и собирать урожай, то есть надо сделать свой город красивым и уникальным.

Депутаты в Раде не только принимают законы

Кроме того, в игре можно проводить ярмарки и праздники, строить новые заведения, а любой житель вашего города может обратиться с просьбой, которую Вы, как достойный мэр, обязательно должны выполнить.

Как отмечают разработчики игры, Township – яркая и дружелюбная игра для тех, кто предпочитает создавать, а не разрушать.

Геллер строил город мечты в ВР: видео

Отметим, что играл Геллер во время перерыва.

Также в Раде 22 марта поражала Нина Южанина, которая принесла в парламент сумочку от Salvatore Ferragamo. По информации издания, это Amy Calfskin Tote темно-синего цвета, сделанное из телячьей кожи.

Южанина в Раде похвасталась сверхдорогим аксессуаром

К слову, цена такого аксессуара составляет 1490 долларов или почти 40 тысяч гривен по последнему курсу НБУ.

Сумочка Южаниной стоит около 1,5 тысячи долларов

Напомним, 22 марта с трибуны украинского парламента глава ГПУ продемонстрировал видеодоказательства, подтверждающие, что Савченко и Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота. Впоследствии Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Все три представления ГПУ поддержали более 226 народных депутатов. После Савченко задержали в стенах Рады.