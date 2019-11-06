Будівництво нових аеропортів на Донбасі: Криклій розповів про плани та ризики

Українська влада дійсно розглядає можливість зведення нового аеропорту в Маріуполі на Донеччині. Проте, наразі там існує ймовірність терористичних актів, через що питання будівництва поки відклали.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю "ТСН" розповів, що перед міністерством зараз стоїть завдання покращити інфраструктуру аеропортів - створювати нормальні під’їзні шляхи та дороги.

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Водночас, міністр не бачить можливості відкриття нових аеропортів у Луганській та Донецькій області через загрозу для безпеки людей. Тим не менш, після засідання Кабміну 28 жовтня порушувалось питання будівництва аеропорту в Маріуполі.

У Донецьку, от в Маріуполі – ми це питання порушували, обговорювали. Поки що ми бачимо певні ризики, зрозуміло. Якщо там бодай буде 1% ризиків для життя громадян, ми не будемо це питання підіймати. Якщо там серед 200 рейсів, не дай Боже, виявиться, що один буде із якимось терористичним актом, ми такі речі ані собі не пробачимо, ані апріорі не допустимо,

– наголосив Криклій.

За його словами, простіше зв'язати ці області автобусними чи залізничними маршрутами із аеропортами сусідніх регіонів.

"Автобуси, звичайно. Знову ж таки, залізничне сполучення. Якщо нормальне залізничне полотно і новий рухомий склад із локомотивом, то потяг їде у середньому 140-150 кілометрів на годину. І він може якусь дистанцію пройти за годину-дві. До того ж самого Запоріжжя – це 200 кілометрів. Щоб можна було б туди доїхати не тільки дорогою, а і залізницею за тих самих півтори години", – додав міністр.

Що каже влада про відновлення Донбасу? Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.



Тому глава держави закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна.



Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.