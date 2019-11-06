09:43
6 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 листопада
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, 5 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Будівництво нових аеропортів на Донбасі: Криклій розповів про плани та ризики

      441 Читать новость на русском
      Криклій прокоментував ймовірність будівництва нового аеропорту на Донеччині
      Криклій прокоментував ймовірність будівництва нового аеропорту на Донеччині / Фото з Facebook Vladyslav Kryklii

      Українська влада дійсно розглядає можливість зведення нового аеропорту в Маріуполі на Донеччині. Проте, наразі там існує ймовірність терористичних актів, через що питання будівництва поки відклали.

      Міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю "ТСН" розповів, що перед міністерством зараз стоїть завдання покращити інфраструктуру аеропортів - створювати нормальні під’їзні шляхи та дороги.

      Цікаво: Про скандальні звільнення, ремонт доріг та роботу в Раді: ексклюзивне інтерв'ю з Криклієм

      Водночас, міністр не бачить можливості відкриття нових аеропортів у Луганській та Донецькій області через загрозу для безпеки людей. Тим не менш, після засідання Кабміну 28 жовтня порушувалось питання будівництва аеропорту в Маріуполі.

      У Донецьку, от в Маріуполі – ми це питання порушували, обговорювали. Поки що ми бачимо певні ризики, зрозуміло. Якщо там бодай буде 1% ризиків для життя громадян, ми не будемо це питання підіймати. Якщо там серед 200 рейсів, не дай Боже, виявиться, що один буде із якимось терористичним актом, ми такі речі ані собі не пробачимо, ані апріорі не допустимо,
      – наголосив Криклій.

      За його словами, простіше зв'язати ці області автобусними чи залізничними маршрутами із аеропортами сусідніх регіонів. 

      "Автобуси, звичайно. Знову ж таки, залізничне сполучення. Якщо нормальне залізничне полотно і новий рухомий склад із локомотивом, то потяг їде у середньому 140-150 кілометрів на годину. І він може якусь дистанцію пройти за годину-дві. До того ж самого Запоріжжя – це 200 кілометрів. Щоб можна було б туди доїхати не тільки дорогою, а і залізницею за тих самих півтори години", – додав міністр.

      Що каже влада про відновлення Донбасу? Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.

      Тому глава держави закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна.

      Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.

      blog_ava
      Американка переодягла близнят у костюм навушників AirPods Pro: зрадів навіть Тім Кук
      сьогодні
      2370
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Новини Маріуполя Новини Донецька Новини Луганська авіація Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур 2
      В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      сьогодні , 08:40 В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      Злой Одессит 593
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      697
      Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      сьогодні , 06:40 Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 4857
      Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти
      5 листопада , 23:00 Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти
      Роман Маселко 840
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук