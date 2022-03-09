Будьте обережні: аферисти під виглядом благодійності видурюють гроші на фіктивні рахунки

Після початку війни в Україні багато людей почали займатися волонтерством, а низка організацій запустила збір коштів на ті чи інші потреби, Однак, на жаль, є серед нас ті, хто наживається на війні,

Зловмисники вдають із себе благодійників та нібито збирають гроші на армію, допомогу переселенцям чи дітям. Однак громадян закликають бути обережними.

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Ще одна популярна схема шахраїв стосується евакуаційних перевезень. Зловмисники вимагають передплату за евакуацію, однак потім просто зникають.

Крім того, в мережі з'являється все більше оголошень про нібито збори коштів для постраждалих дітей. Правоохоронці закликають бути пильними та перераховувати гроші лише на офіційні рахунки.

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